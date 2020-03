News

Adam "Harpen" Berlik ,

Jedną z gier dostępnych na PlayStation 4 obsługujących PlayStation VR jest wydany w połowie 2018 roku survival horror The Persistence. Okazuje się jednak, że wkrótce ze wspomnianym tytułem zapoznają się także osoby, które nie posiadają gogli wirtualnej rzeczywistości firmy Sony, bowiem produkcja autorstwa studia Firesprite ukaże się w standardowej wersji na kilku innych platformach sprzętowych.

The Persistence będzie dostępny latem bieżącego roku na PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz Switchu. Dlaczego zdecydowano się na udostępnienie gry w wersji niewymagającej gogli wirtualnej rzeczywistości? Twórcy nie odpowiedzieli na to pytanie, ale nietrudno się domyślić, że chodzi o słabą sprzedaż. Tytuł został przyjęty dość ciepło, bo jego średnia ocen na Metacritic wynosi 78 procent, ale najwidoczniej nie trafił do zbyt dużego grona odbiorców.

https://www.youtube.com/watch?v=FeEyDhtwMcs