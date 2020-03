Tak wygląda rozgrywka w Ori and the Will of the Wisps

News

W sieci pojawił się gameplay, na którym możemy zobaczyć fragmenty rozgrywki z debiutującej jutro gry Ori and the Will of the Wisps, która pojawi się na PC oraz Xbox One. Redaktorzy serwisu Gamespot przedstawiają zarówno eksplorację przepięknych lokacji, jak i wymagające starcie z bossem.

Ori and the Will of the Wisps to metroidvania. W tej dwuwymiarowej platformówce akcji, która jest drugą odsłoną serii zapoczątkowanej w 2015 roku przez Ori and the Blind Forest, zwiedzamy niesamowicie klimatyczne lokacje, gdzie staramy się uniknąć rozmaitych pułapek, rozwiązać zagadki środowiskowe oraz pokonać napotkanych przeciwników.Warto wspomnieć, że wraz z postępami w rozgrywce odblokowujemy nowe zdolności, co pozwala nam dotrzeć do uprzednio zablokowanych miejsc.

Decydując się na zakup Ori and the Will of the Wisps trzeba pamiętać, że gra – tak samo jak Ori and the Blind Forest – charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem trudności.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Oh_AoRHeaHc&feature=emb_logo