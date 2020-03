Inżynierowie z Microsoftu ostrzegają przed hakerami, w samym styczniu ofiarą padło 1,2 miliona kont

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec ubiegłego miesiąca odbyła się konferencja RSA, podczas której inżynierowie z Microsoftu poprowadzili własny panel. Tam padła (podajemy za serwisem Forbes) z kolei niepokojąca informacja – w styczniu około 1,2 miliona kont zostało zhakowanych. Co więcej, 99,9% z nich nie miało po prostu stosownych zabezpieczeń, czyli w tym przypadku włączonego uwierzytelnienia wielopoziomowego. Dowiedzieliśmy się, że Microsoft dziennie rejestruje ponad 30 miliardów logowań, z czego miesięcznie z usług koncernu korzysta miliard aktywnych użytkowników – statystycznie więc każdego miesiąca około 0,5% kont atakowane jest przez hakerów. Inżynierowie zdradzili również, że ich największą (i zapewne nie tylko ich) obawą są włamania na konta przeznaczone wyłącznie do użytku firmowego/korporacyjnego, bowiem często mogą tam znaleźć się poufne dane. A najgorsze jest w tym wszystkim to, że tylko 11% usług Microsoftu, z których korzystają wielkie korporacje, ma włączone odpowiednie zabezpieczenia.

Nagranie panelu możecie znaleźć pod tym adresem. Najczęściej hakerzy wykonują włamania poprzez rozpylanie hasła – wybierają jedno i wpisują do różnych kont tak długo, aż zadziała. Drugą metodą jest także używanie haseł, które w przeszłości kiedyś już gdzieś wyciekły. Krótko mówiąc, zazwyczaj włamywacze tak naprawdę nie stosują jakichś szczególnie skomplikowanych metod. Według Microsoftu firmy, które ostatecznie włączyły wielopoziomowe uwierzytelnianie, odnotowały aż 67% mniej włamań na konta. Jeśli więc chcecie zabezpieczyć się przed hakerami, wniosek nasuwa się sam – używajcie tak zwanego 2FA, czyli weryfikacji dwuetapowej.

