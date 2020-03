Gracz z Polski jako pierwszy w historii osiągnął poziom 1500 w Tibii

News

Maria Wawrzyniak ,

Czas na ciekawostkę – jak donosi serwis MMORPG, kolejna bariera tibijskiego świata została wreszcie pokonana. Dwa dni temu pewnemu graczowi z Polski o pseudonimie Bobeek udało się bowiem osiągnąć 1500 poziom w grze Tibia. Pod tym adresem znajdziecie również rozmowę, którą dziennikarze wspomnianego portalu przeprowadzili z graczem. Bobeek rozpoczął swoją przygodę z Tibią w wieku 10 lat, kiedy był jeszcze w szkole podstawowej. Obecnie ma lat 26, więc minęło naprawdę sporo czasu. Choć przyznaje, że topowi gracze bardzo często decydują się na zakup postaci na konkretnym poziomie, aby ukrócić proces, on ze swoją postacią nie rozstaje się od lat. Ba, jak czytamy w wywiadzie, w przeszłości znalazło się sporo kupców, którzy proponowali graczowi solidne kwoty z rzędu 10 tysięcy euro za jego postać. Myślicie sobie, jak można czegoś takiego nie przyjąć?! Otóż można – jak twierdzi Bobeek, nigdy nie zdecydował się sprzedać swojej postaci, a pieniądze najzwyczajniej w świecie nie są mu potrzebne do szczęścia, ponieważ gra ze swoją kobietą. Chodzi o graczkę ukrywającą się pod pseudonimem Goraca. Obecnie jest to narzeczona użytkownika Bobeek i sama jako jedyna tak naprawdę dotrzymywała swojemu partnerowi kroku w grze, znajdując się na poziomie 1486. Para codziennie gra razem, dziennie stara się spalić chociażby tak zwaną green staminę, czyli dwie godziny bonusu, podczas którego dostaje się 50% więcej punktów doświadczenia. Co ciekawe, niedługo po opublikowaniu wpisu informującego o osiągnięciu Polaka, pojawiła się w tekście aktualizacja – Bobeek po kilku godzinach wbił kolejny poziom, już 1501.

A teraz trochę liczb. Jak podaje serwis MMORPG, aby wbić w Tibii poziom 1000 potrzeba dokładnie 16 566 949 800 (ponad szesnaście miliardów) punktów doświadczenia. Aby wbić poziom 1500, potrzeba już aż 56 025 424 800 (ponad pięćdziesiąt sześć miliardów) punktów doświadczenia – z tego wynika, że na wbicie 1500 poziomu potrzeba tyle punktów, ile zajęłoby trzykrotne wbicie poziomu 1000. Pozostaje pogratulować osiągnięcia graczowi (i znalezienia drugiej połówki, która podziela jego pasję)!

