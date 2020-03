Cyberpunkowy serial animowany Altered Carbon: Resleeved na oficjalnym zwiastunie

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec ubiegłego miesiąca miała miejsce premiera drugiego sezonu serialu Altered Carbon. Historia oparta na powieści Richarda K. Morgana w cyberpunkowych klimatach noir zaskarbiła sobie sympatię całkiem sporego grona, tym samym wzbudzając niemałe zainteresowanie. Ostatecznie jednak kolejna część została znacznie gorzej odebrana przez widzów od części pierwszej, co wcale nie stanęło na przeszkodzie, aby powstała kolejna produkcja osadzona w mrocznym uniwersum.

https://youtu.be/HmDxxoFslzs

Na oficjalnym kanale Netflix na YouTubie pojawił się bowiem oficjalny zwiastun Altered Carbon: Resleeved, czyli animacji przedstawiającej kolejną misję płatnego najemnika Takeshiego Kovacsa. Twórcą dzieła jest Dai Sato, który w przeszłości pracował między innymi nad Cowboyu Bebop czy grami Ghost in the Shell: Stand Alone Complex i Resident Evil: Revelations. Czy ostatecznie animacja okaże się dobrym pomysłem? O tym przekonamy się już 19 marca, kiedy Altered Carbon: Resleeved zadebiutuje na platformie streamingowej Netflix.

