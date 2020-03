Wielki powrót wielkiej serii, Team17 publikuje teaser nowej odsłony Worms!

News

Maria Wawrzyniak ,

Od premiery ostatniej części serii Worms, czyli w tym przypadku Worms W.M.D minęło już całkiem sporo czasu – ta bowiem odbyła się jeszcze w 2016. Jeśli więc należycie do grupy fanów, którzy zdążyli już utracić wszelkie nadzieje na nową odsłonę, mamy dla Was świetne wieści. Brytyjskie studio Team17 zapowiedziało kilka godzin temu nowe Wormsy! Ba, jakby tego było mało, produkcja ma zadebiutować jeszcze w tym roku – a przynajmniej tak sugeruje wspomniany wpis. Na ten moment nie podano jednak żadnych innych szczegółów, prócz zamieszczenia bardzo krótkiego, 50-sekundowego zwiastuna. Jedyne, czego możemy się prawie na pewno spodziewać, to przede wszystkim ogromnych zmian – w ciągu czterech lat gry naprawdę poszły do przodu. Pozostaje więc czekać, twórcy obiecali, że szczegóły poznamy już wkrótce!

https://twitter.com/WormsTeam17/status/1237015284558561282?s=20

