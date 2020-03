Mortal Kombat 11 na nowym zwiastunie prezentującym znanego z komiksów Spawna

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia NetherRealm zaprezentowali zwiastun nowego bohatera, który zmierza do gry Mortal Kombat 11 – zobaczcie Spawna w akcji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sieci pojawił się zwiastun przedstawiający kolejnego bohatera, który już niedługo pojawi się w grze Mortal Kombat 11 w ramach przepustki sezonowej Kombat Pack – deweloperzy pokazali w akcji Spawna, który zadebiutuje w najnowszej odsłonie popularnej serii bijatyk już 17 marca bieżącego roku w ramach wczesnego dostępu. Jego oficjalny debiut został zaplanowany na 24 marca. Poniżej znajdziecie wspomniany materiał, na którym Spawn pokazuje szereg swoich umiejętności oraz oczywiście Fatality, którymi będziemy mogli pochwalić się w czasie pojedynków.

https://youtu.be/9LmOwEfPHUo

Dla zainteresowanych warto dodać, że Spawn po raz pierwszy pojawił się w komiksach autorstwa Todda McFarlane’a jeszcze w 1992 roku. Tak naprawdę mamy jednak do czynienia z AI Simmons, członkiem amerykańskich służb specjalnych. Został zamordowany, po czym zawarł pakt z demonem Malebolgią (taki Mortalowy Szatan) i w zamian za możliwość ponownego spotkania ze swoją żoną obiecał służyć Piekłu jako zabójca – dzięki temu powrócił do świata żywych w zupełnie nowym ciele zbudowanym z psychoplazmy. Przypomnijmy jeszcze, że Mortal Kombat 11 zadebiutowało 23 kwietnia 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.