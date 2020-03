News

LM ,

Jeśli od dłuższego czasu nie odwiedliście serwerów gry Escape from Tarkov, to być może twórcom uda się Was zachęcić do powrotu. Battlestate Games na oficjalnym forum tytułu opublikowało zapowiedź najnowszej, opatrzonej numerem 0.12.4. aktualizacji. Ta wprowadza do zabawy szereg nowych istotnych mechanik, z którymi warto się zapoznać, zanim ruszycie na eksplorację tytułowego Tarkowa.



Na pierwszy ogień lokacja Interchange, która doczeka się całkowitego przeprojektowania – zarówno pod względem konstrukcji poziomu, jak i przygotowanego dla niej oświetlenia. Jednocześnie twórcy zdecydowali się wprowadzić do gry mechanikę Przeciążenia, która uraczy nas pakietem osłabień, jeśli postanowimy wziąć zbyt duży ciężar na swoje barki. Mowa tu m.in. o zwiększonym limicie na szybkość poruszania się, generowaniu znacznie większego hałasu i szybkim drenażu paska wytrzymałości.



Obok tego w Escape from Tarkov pojawi się Zmęczenie. Jeśli przez zbyt długi czas będziemy operować na skraju wytrzymałości, to nasza postać będzie znacznie szybciej drenować jej zasoby, co ograniczy możliwość korzystania ze sprintu czy skoków. Co równie ważne, twórcy zamierzają oddzielić wytrzymałość górnej i dolnej połowy ciała. Standardowa eksploracja będzie męczyć jedynie dolne kończyny, podczas gdy ręce zmęczymy, korzystając z broni i gadżetów. Warto wspomnieć też o nowych wymaganiach dla korzystania z domu aukcyjnego – wraz z łatką 0.12.4 gracze mogą korzystać z niego dopiero po osiągnięciu 15. poziomu (wcześniej już na 5. poziomie).



Escape from Tarkov od lipca 2017 roku dostępne jest w ramach zamkniętej bety na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=a70_QmnjhCU

