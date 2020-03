News

LM ,

Wszystko wskazuje na to, że dwie odświeżone odsłony Command & Conquer ukażą się jeszcze w tym roku i nie będziemy musieli płacić za nie podwójnie. Komu hity studia Westwood?

Rewelacyjna wiadomość dla fanów serii Command & Conquer. Na oficjalnym kanale Electronic Arts rozpoczęło się odliczanie do oficjalnej prezentacji Command & Conquer Remastered Collection – pakietu odświeżonych strategii Westwood Studios, które w XXI wiek wprowadzili deweloperzy z Petroglyph Games. Okazuje się, że EA nie zamierza trzymać nas już dłużej w niepewności. Zapewne jutro poznamy oficjalną datę premiery kolekcji, ale równie istotny jest fakt, że nawet bez precyzyjnego komunikatu studia pewne jest, że Tiberian Dawn oraz Red Alert z dodatkami powstawały równocześnie. I również razem trafią na rynek.



Wśród usprawnień warto wspomnieć o rozdzielczości 4K, poprawkach dla sztucznej inteligencji, wyeliminowaniu błędów i uczynieniu interfejsu bardziej czytelnym. Poza tym na pokład remastera trafił Frank Klepacki, a wraz z nim niepublikowane dotąd ścieżki z klasyków w nowej aranżacji. Zapowiada się nieźle, chociaż po tegorocznej wtopie Warcarft 3 Reforged warto trzymać optymizm na wodzy. Wrócimy do Was jutro z kolejnymi doniesieniami.



Command & Conquer Remastered Collection zmierza wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=9iMfypQj3k0

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl