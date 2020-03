The Legend of Zelda: Breath of the Wild ukończone bez korzystania z podstawowego sposobu poruszania się

News

Maria Wawrzyniak ,

Pewien gracz postanowił, że przejdzie The Legend of Zelda: Breath of the Wild bez… chodzenia. Poruszał się jedynie poprzez skakanie, pływanie i używanie różnych narzędzi.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild to gra, która słynie z ogromnej ilości wszelkich smaczków, które wciąż dopiero co są odkrywane, ale również z tego, że gracze próbują przejść grę na miliony różnych sposobów. I tak oto przedstawiamy Wam najnowszą ciekawostkę – jeden z fanów, znany jako PointCrow na YouTubie, postanowił przejść Breath of the Wild bez wykorzystywania podstawowego sposobu na poruszanie się, czyli chodzenia. Zasady były proste: dopuszczalne sposoby poruszania się to pływanie, skakanie do przodu i do tyłu oraz używanie różnych narzędzi. Nic poza tym. Efekty? Zobaczcie sami.

https://youtu.be/cbl5kOQWxdw

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że The Legend of Zelda: Breath of the Wild zadebiutowało 3 marca 2017 roku na konsoli Nintendo Switch oraz WiiU. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji gry, którą znajdziecie pod tym adresem.

