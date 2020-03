DualShock 5 może otrzymać funkcję personalizacji wibracji (przynajmniej tak sugeruje najnowszy patent)

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli nie pozostanie on jedynie patentem, to wraz ze startem nowej generacji konsol DualShock 5 będzie mógł zapewnić naprawdę interesujące doświadczenie.

W sieci pojawiły się kolejne informacje na DualShocka 5, kontrolera do nadchodzącej konsoli nowej generacji od firmy Sony, czyli oczywiście PlayStation 5. Po raz kolejny źródłem jest opublikowany w internecie patent, który został zauważony między innymi przez serwis Segment Next (my podajemy za serwisem Game Rant). Pod koniec lutego informowaliśmy Was o patencie, który sugerował, że kontroler będzie mógł mierzyć nam tętno na podstawie tak zwanego biofeedbacku. W przeszłości pojawiały się już podobne pomysły, które polegały na odpowiednim dopasowywaniu gry w przypadku na przykład zbyt szybkiego bicia serca. Dzisiaj natomiast mamy dla Was kolejny patent, tym razem sugerujący, że kontroler DualShock 5 może otrzymać funkcję pełnej personalizacji wibracji. Co to oznacza?

Patent przede wszystkim skupia się na możliwościach haptycznych wibracji – technologia miałaby umożliwiać korygowanie poziomu stężenia drgań tak, aby twórcy poszczególnych gier byli w stanie dostosować siłę oraz jakość wibracji w zależności od akcji na ekranie. To z kolei oznaczałoby pełną swobodę. Szczególnie łatwo wyobrazić sobie używanie takiej technologii w przypadku gier z gatunku horroru, kiedy w jednym momencie deweloperzy mogliby wydobyć z kontrolera całą siłę, by w kolejnych sekundach znacznie zredukować drżenie i tym samym dać graczowi do zrozumienia, że najgorsze na ten moment ma za sobą. Sony ma również oferować opcję manewrowania tymi ustawieniami graczom, którzy mogliby wówczas na przykład zadbać o baterię swojego kontrolera i zmniejszyć intensywność wibracji.

