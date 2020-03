News

Dobra wiadomość wydanej w 2017 roku strategii od studia Jujubee. Firma 1C Entertainment pokusiła się o oficjalną zapowiedź drugiej odsłony Realpolitiks, która jeszcze w tym roku ukaże się na komputerach osobistych za pośrednictwem Steam. Zlokalizowane w Katowicach studio ponownie pozwoli stanąć nam na czele jednego z kilkuset światowych państw, by walczyć o władzę, uprawiać globalną politykę i forsować własne widzimisię.



Akcja Realpolitiks 2 podobnie jak pierwowzoru rozgrywa się w czasach współczesnych, więc obok kreowania własnej wizji silnego państwa, będziemy zmagać się z rozmaitymi problemami globalnymi jak epidemie czy terroryzm. W zależności od przyjętego przez nas modelu możemy trzymać politykę w centrum lub odbić w skrajną prawicę, lub lewicę, a nawet wprowadzić dyktaturę. Tytuł pozwoli nam ingerować w niemal każdy element struktury państwa: gospodarkę, infrastrukturę, dyplomację i konflikty zbrojne.



Jujubee szykuje dla nas odświeżony interfejs użytkownika, nowe mechaniki prowadzenia wojen, znacznie szerszą paletę działań dyplomatycznych i dla zainteresowanych, nowe formy uciskania obywateli. Do tego możemy liczyć na nowe losowe wydarzenia, technologie do odkrycia, a także rozbudowanego wsparcia dla fanowskich modyfikacji. Rzućcie okiem na zwiastun i galerię screenów z Realpolitiks 2.



Realpolitiks zadebiutowało w 2017 roku na PC, by krótko później ukazać się także na urządzeniach mobilnych z iOS i Android. Tytuł pojawił się również na konsolach Nintendo Switch. Pierwsza odsłona raczej nie zawojowała rynku, ale pozostaje mieć nadzieję, że twórcy wyciągnęli wnioski i kontynuacja trafi w gusta fanów strategii.

