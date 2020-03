News

LM ,

Creative Assmebly jeszcze w tym miesiącu dowiezie nowy dodatek do ubiegłorocznego Total War: Three Kongdoms – A World Betrayed. Przy okazji gracze otrzymają darmowe DLC White Tiger Yan.

Nawet jeśli deweloperzy z brytyjskiego Creatve Assembly szykują nadchodzącą premierę gry Total War Saga: Troy, to i tak nie zamierzają zwalniać tempa w rozwoju ubiegłorocznej strategii Total War: Three Kingdoms. W mediach ekipy pojawiła się oficjalna zapowiedź dwóch pakietów dodatkowej zawartości, które – co ważne – trafią do gry jeszcze w tym miesiącu.

https://www.youtube.com/watch?v=t5xNwUWGBzk&t=3s

Na pierwszy ogień płatny dodatek zatytułowany A World Betrayed. Ten zadebiutuje już 19 marca i zaprezentuje nam zupełnie nowy rozdział w historii Trzech Królestw. Twórcy przesunęli datę rozpoczęcia kampanii na 194 rok n.e., a na scenie pojawi się dwóch nowych bohaterów: Lü Bu i Sun Ce. Sukcesja władzy jest już za nami, a do naszej dyspozycji zostanie oddana zupełnie nowa kampania, 13 grywalnych frakcji, a przy okazji nowe mechaniki, wydarzenia fabularne i odziały bojowe.



Przy okazji Creatvie Assmebly przygotowało zupełnie nowe wyzwania dla poszczególnych frakcji Total War: Three Kingdoms: Cao Cao,Liu Bei, Yuan Shao, Yuan Shu, Liu Biao, Zhang Yan, Zheng Jiang, Gongsun Zan, Kong Rong oraz Ma Teng. Poniżej towarzyszący zapowiedzi zwiastun oraz deweloperski gameplay z dodatku.

gallery:13752

https://www.youtube.com/watch?v=8pfMeWU3214

Wraz z zaplanowaną na 19 marca premierą A World Betrayed na serwerach Steam pojawi się darmowy pakiet dodatkowej zawartości zatytułowany White Tiger Yan. Dzięki temu na ręce miłośników tytułu trafi nowy bohater, Yan Baihu, znany także jako Biały Tygrys. Przywódca bandytów doskonale radzi sobie z tworzeniem koalicji i łączeniem pod jednym sztandarów mniejszych osad, co czyni z niego trudnego oponenta. Creative Assmebly przygotowało dla niego dwie nowe mechaniki frakcji: obozy Shanyue oraz Konfederacja Białego Tygrysa.

gallery:13753

Total War: Three Kingdoms zadebiutowało 23 maja minionego roku. Tytuł dostępny jest wyłącznie na PC dla systemów Windows, Linux i Mac.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl