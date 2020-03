Pierwszy zwiastun filmu Greyhound – dzieła na podstawie scenariusza Toma Hanksa

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym kanale wytwórni Sony Pictures Entertainment pojawił się wczoraj pierwszy oficjalny zwiastun filmu Greyhound, dzieła wyreżyserowanego przez Aarona Schneidera na podstawie scenariusza Toma Hanksa. Produkcja opowiada o historię załogi niemieckiego U-boota walczącego na Atlantyku z perspektywy jego kapitana, Ernesta Krause. Mężczyzna krótko po przystąpieniu Ameryki do wojny zostaje dowódcą jednego z niszczycieli. Podczas pierwszej misji konwój trafia jednak w zasadzkę grupy nieprzyjacielskich okrętów podwodnych – i to właśnie wtedy rozpoczyna się wielka bitwa zarówno o towar, jak i o przetrwanie. Produkcja opiera się na rzeczywistych wydarzeniach, które zostały opisane w powieści The Good Shepherd C. S. Forestera. Toma Hanksa zobaczymy także w roli głównej w Greyhound. Obok niego wystąpią między innymi Stephen Graham, Lee Norris, Manuel Garcia-Rulfo czy Elizabeth Shue.

https://youtu.be/eyzxu26-Wqk

