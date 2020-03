Nintendo PlayStation oficjalnie zostało sprzedane na aukcji za 360 tysięcy dolarów

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Na początku ubiegłego miesiąca wystawiono na sprzedaż prototyp Nintendo PlayStation, czyli specjalnej wersji konsoli Super Nintendo wyposażonej w napęd CD. Jak już wspominaliśmy w poprzednich wiadomościach na temat sprzętu, jest to owoc współpracy Sony oraz Nintendo, która miała miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Chociaż sprzęt nigdy jednak nie trafił do masowej produkcji, a kolaboracja wspomnianych firm zakończyła się w momencie, gdy Nintendo rozpoczęło rozmowy z holenderskim koncernem Philips, ostatecznie Sony zdecydowało się anulować projekt i wypuścić produkt na własną rękę. Finalnie szacuje się, że wyprodukowano około 200 prototypów, jednak nie wiadomo, ile z nich dotrwało do dnia dzisiejszego.

Dzisiaj natomiast potwierdzono, że urządzenie zostało sprzedane za łącznie 360 tysięcy dolarów, czyli około 1 375 000 złotych. Choć jest to naprawdę spora suma, tak poprzedni właściciel – Terry Diebold – przez długi czas odmawiał sprzedaży urządzenia, nawet, kiedy pewien kolekcjoner zaproponował mu 1,2 miliona dolarów. Gdyby mężczyzna przyjął pierwszą ofertę, miałby w kieszeni dodatkowe 840 tysięcy dolców, co daje ponad 3 miliony złotych. Nie zmienia to jednak faktu, że aukcja należy do rekordowych – nikt wcześniej nie zapłacił tak ogromnej kwoty za konsolę.

