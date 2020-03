Chińska firma TCL przedstawia prototyp smartfona z rozsuwanym ekranem

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Myśleliście, że widzieliście już wszystko? Chińska firma TCL utwierdzi Was w przekonaniu, że to nieprawda – oto pierwszy na świecie smartfon ze zwijanym (rozsuwanym?) ekranem.

Chiński producent sprzętu elektronicznego TCL niedawno podzielił się ze światem swoim najnowszym wynalazkiem – smartfonem, który choć na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia (ot, taki sobie ekran o przekątnej 6,75-cala), tak po naciśnięciu odpowiedniego przycisku jego ekran można zwyczajnie rozsunąć (i tym samym zyskać ekran o przekątnej 7,8-cala). W zaprezentowanym na poniższym filmiku prototypie zastosowano wyświetlacz AMOLED, który został umieszczony na specjalnych rolkach, by następnie zostać zrolowanym wewnątrz urządzenia. Wystarczy jednak kliknąć odpowiedni przycisk, aby rolki napędzane silnikiem automatycznie rozszerzyły obudowę i rozsunęły ekran. Oczywiście, twórcy zapewnili, że finalna wersja sprzętu będzie pozbawiona jakichkolwiek nierówności czy mocnych zagięć.

https://youtu.be/VcnBNdaf45o

Na ten moment mamy jednak do czynienia jedynie z konceptem, przed którym bardzo długa droga. TLC na ten moment nie ma w planach wprowadzania takowego produktu na rynek, bowiem prace są aktualnie na etapie udoskonalania rozwiązań i testowania ich. Co nie zmienia faktu, że wygląda to naprawdę ciekawie – po więcej zdjęć i materiałów zapraszamy na strony serwisów Business Insider oraz The Verge.

