News

LM ,

Wygląda na to, że firma PlayWay dysponuje niemal nieskończoną liczbą pomysłów na kolejne symulatory. Na oficjalnym kanale firmy zaprezentowano zwiastun gry Monuments Flipper, który pokazuje jak gładko zabrać się do odbudowy zniszczonej przez ubiegłoroczny pożar katedry Notre-Dame w Paryżu. Tytuł zmierza na PC z nieodległą, aczkolwiek nieujawnioną datą premiery, a jego przygotowanie powierzono studiu Games Incubator.



W toku rozgrywki wybierzemy najpopularniejsze na świecie zabytki, by przeprowadzić ich gruntowną renowację. Na wspomnianym materiale obok katedry możemy zobaczyć również zamek czy łuk tryumfalny, ale możliwości w może być znacznie więcej. Cały proces odbędzie się z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi, a twórczą swobodę znacznie ograniczy wytyczony wcześniej plan renowacji. Odświeżone mury umeblujemy i oddamy do użytku.



Całość nawiązuje formułą do wydanego w 2018 roku House Flipper i pomimo swoistej prostoty zapewne znajdzie oddane grono fanów.

gallery:13738

https://www.youtube.com/watch?v=SffyJGLj9MI

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl