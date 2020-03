News

Dobra wiadomość dla fanów historycznych strategii czasu rzeczywistego. Odpowiedzialne m.in. za grę Naval Action studio Game-labs wypuściło wczoraj na rynek swój nowy projekt. Ultimate Admiral: Age of Sail ukazało się w ramach usługi Steam Early Access na PC w bardzo obszernej wersji, by zaoferować nam bitwy morskie i lądowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Imperium Brytyjskim z przełomu XVIII i XIX wieku. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.



Wczesna wersja Ultimate Admiral: Age of Sail oferuje trzy rozdziały fabularne kampanii, podczas których weźmiemy udział w 30 bitwach morskich i lądowych. Co ważne, możemy rozgrywać je dla każdej z dostępnych stron konfliktu, co pozwoli bawić się przy produkcji znacznie dłużej. Game-labs planuje przetrzymać Ultimate Admiral: Age of Sail we Wczesnym Dostępie jeszcze przez około dziewięć miesięcy, a w międzyczasie w grze powinny pojawić się kolejne dwa rozdziały kampanii i związane z nimi starcia.



Jak łatwo zauważyć na dołączonych do wiadomości screenach, zabawa w Ultimate Admiral: Age of Sail obok elementów związanych z zarządzaniem flotą skupia się przede wszystkim na starciach. W zależności od bitew będziemy ścierać się na lądzie lub morzu, a ekipa zadbała o wierność jednostek historycznym realiom i przeniesienie ówczesnego klimatu.

https://www.youtube.com/watch?v=jYhk3JSDzjA

