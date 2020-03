Popkultura

LM ,

Włodarze platformy streamignowej Netflix uraczyli nas najnowszym, ostatecznym już zwiastunem nadchodzącego drugiego sezonu serialu Kingdom. Oryginalna produkcja Netflix po raz kolejny zabierze nas do średniowiecznej Korei, gdzie walki o wpływy bledną w obliczu narastającej plagi żywych trupów.



Pierwszy sezon serii zadebiutował w styczniu minionego roku, by spotkać się z ogromnym uznaniem zarówno krytyków, jak i użytkowników platformy, więc Netflix ma wysokie oczekiwania wobec nadchodzącej kontynuacji. Kingdom to w opiniach krytyków The Wlaking Dead zrealizowane na Dalekim Wschodzie i w dosyć nietypowych realiach, ale trudno było przejść obojętnie obok kunsztu, z jakim wyprodukowano pierwszą część serii.



Kompletny drugi sezon Kingdom trafi na serwery Netflix dokładnie 13 marca. Jeśli zastanawiacie się, co jeszcze pojawi się na platformie w marcu, to odpowiedź znajdziecie pod tym adresem. Czas oczekiwania może umilić Wam debiutujący dziś trzeci sezon serialu Castlevania.

https://www.youtube.com/watch?v=k2_ZBOn-4w8

