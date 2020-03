GoNNER i Offworld Trading Company od dziś za darmo w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 17:00 możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są GoNNER oraz Offworld Trading Company – obie gry będą dostępne do 12 lutego, również do godziny 17:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać aż trzy produkcje – Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust oraz A Short Hike.

GoNNER to dość oryginalne połączenie platformowej gry akcji z roguelike’iem. Za stworzenie gry odpowiada niezależne studio Art in Heart – produkcja zadebiutowała 12 października 2016 na komputerach osobistych, rok później pojawiając się również na Nintendo Switch, a w 2018 roku na PlayStation 4. Wcielamy się tutaj w bohatera o imieniu Ikk, którego głównym celem jest znalezienie idealnej ozdoby, aby poprawić humor swojej ukochanej przyjaciółce – wielorybicy Sally. Aby jednak ten cel osiągnąć, Ikk musi wyruszyć w długą i bardzo niebezpieczną podróż, by przedrzeć się przez mroczną krainę pełną najróżniejszych pułapek oraz przeciwników. Co ciekawe, śmierć jest tutaj permanentna – za każdym razem rozpoczynamy przygodę od początku, jednak zachowujemy wszystkie odblokowane wcześniej umiejętności. GoNNER wyróżnia się również niezwykle prostą, ale jednak intrygującą i wpadającą w oko oprawą graficzną.

Offworld Trading Company to z kolei inspirowana grą MULE strategia ekonomiczna, będąca zarazem debiutanckim dziełem studia Mohawk Games. Produkcja zadebiutowała 28 kwietnia 2016 roku wyłącznie na komputerach osobistych. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym – akcja gry przenosi nas na Marca, gdzie twórcy oddają nam kontrolę nad firmą handlową, która rywalizuje z innymi konkurentami na rynku o czołową pozycję na całej planecie. Wolny rynek jest tutaj polem bitwy, a pieniądze mogą nam zapewnić absolutnie wszystko; w Offworld Trading Company kupimy bowiem nawet powietrze, którym oddychamy my oraz nasi pracownicy. Naszym zadaniem jest rozbudowa bazy, dbanie o zaopatrzenie oraz zarządzanie kosztami. Główną zabawą jest handel wytwarzanymi przez nas dobrami na rynku. Kluczem do sukcesu jest więc umiejętność dobrego handlu.

