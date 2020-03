News

LM ,

Dobra wiadomość dla fanów papierowych erpegów i twórczości Franka Herberta. Firma Modiphius Entertainment szykuje fabularną grę RPG osadzoną w świecie Diuny. Wyprawa na pustynną planetę Arrakis ma odbyć się jeszcze w tym roku, a daleką podróż poprzedzą testy beta Dune: Adventures in the Imperium, do których możecie zgłosić się pod tym adresem.



O samej grze wiemy na razie niewiele – podczas zabawy dołączymy do jednego z wielkich rodów Landsraadu, jak Atrydów czy Harkonnenów, ale twórcy pozwolą nam także stworzyć własne stronnictwo pod berłem Padyszacha Imperatora. Zdaniem twórców formuła potężnych frakcji doskonale sprzyja kreowaniu przygód i walk o wpływy nad zapasami przyprawy zwanej melanżem. Mechanika Dune: Adventures in the Imperium bazuje na systemie Modiphius 2d20, a podczas zabawy wykorzystamy wiele form nacisku na oponentach, jak szpiegów, najemników, agentów czy przestępców.



Diuna w ostatnim czasie otrzymała nieco więcej uwagi fanów szeroko pojętej popkultury. Jeszcze w tym roku do kin trafi nowe spojrzenie na Diunę w reżyserii Denisa Villeneuve, a tymczasem firma FunCom szykuje survivalową grę akcji w świecie wykreowanym przez Franka Herberta.

Powieść Diuna zadebiutowała w 1965 roku.

