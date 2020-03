News

Jeśli interesujecie się branżą gier wideo i zastanawiacie się, czy warto rozważyć swój udział w tegorocznej edycji Digital Dragons, to organizatorzy chętnie rozwieją Wasze wątpliwości. Ujawniono kolejnych prelegentów wydarzenia, wśród których, jak się okazuje, pojawi się słynny kompozytor muzyki do gier, filmów i seriali – Inon Zur. Twórca ścieżki dźwiękowej do takich hitów jak Dragon Age, Elder Scrolls czy Prince of Persia opowie w Krakowie o motywach etnicznych, które legły u podstaw ścieżki dźwiękowej do serii przygodówek Syberia.



Na tym jednak nie koniec, gdyż poza nim, o muzyce w grach opowie również Gareth Coker, autor m.in. ścieżki dźwiękowej do Ori and the Blind Forest oraz zmierzającego na rynek Ori and the Will of the Wisps. Na tapecie będą utwory wykorzystane do oprawy audio sequela. Obok tego do Krakowa po raz kolejny przyjedzie solidna ekipa ze studia Remedy Entertainment. Fińskie studio na Digital Dragons reprezentować będą Brooke Maggs (projektant), Stuart Macdonald (narracja) oraz Juha Vainio (produkcja).



Nie sposób nie wspomnieć także o gościach z takich firm jak Nutaku, DICE, Ten Square Games czy Electronic Arts. Zainteresowanych pełną listą uczestników Digital Dragons 2020 odsyłamy pod ten adres.

Impreza odbędzie się w dniach 18-19 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

