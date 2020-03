News

Jeśli należycie do grona miłośników strategii city-builder, to firma PlayWay ma dla Was ciekawą propozycję. Na pecetowych serwerach Steam i GOG wylądowała wersja demonstracyjna nadchodzącej produkcji studia Strategy Labs – Builders of Egypt: Prologue. Duchowy spadkobierca gry Faraon wciąż pozostaje bez oficjalnej daty premiery, ale dzięki wersji próbnej możecie zapoznać się z pierwszą misją fabularną. Co równie ważne, po jej zakończeniu wciąż możecie bawić się z tytułem i rozwijać miasto. Wszystko to jest przymiarką do Wczesnego Dostępu, który ma potrwać maksymalnie rok.



Builders of Egypt to klasyczna strategia typu city-builder, w której nieustannie rozbudowujemy swoje miasto. Tytuł prezentuje realia doskonale znane fanom gry Faraon z 1999 roku i w toku rozgrywki przenosimy się do Doliny Nilu z czasów Starożytnego Egiptu. Całość oferuje szereg mechanik oraz warunków, które zadecydują o świetności naszego miasta. Demko doczekało się już pierwszych recenzji użytkowników Steam i jak na razie twórcy mają powody do zadowolenia.



Builders of Egypt powstaje wyłącznie z myślą o PC. Gra korzysta z technologii Unreal Engine 4 i powinna zadebiutować najpóźniej w 2021 roku.

