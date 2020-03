Twórcy Beautiful Desolation proszą o wsparcie... graczy piracących Beautiful Desolation

News

Maria Wawrzyniak ,

The Brotherhood Games to studio składające się łącznie z aż dwóch deweloperów, którzy odkryli, że Beautiful Desolation zostało nielegalnie pobrane już 50 tysięcy razy.

Deweloperzy ze studia The Brotherhood Games (których łącznie jest aż dwóch!) wydali niedawno Beautiful Desolation, izometryczną grę przygodową, która zadebiutowała na Steamie oraz w sklepie GOG 26 lutego bieżącego roku. Mimo bycia grą niezależną, produkcja cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem – ba, tak sporym, że, jak głosi między innymi serwis PCGamesN. twórcy wystosowali apel do graczy, którzy postanowili Beautiful Desolation nabyć, ale nielegalnie i bez żadnych kosztów. Okazuje się, że gra została nielegalnie pobrana aż 50 tysięcy razy. Autorzy tytułu poprosili piratów (bezpośrednio) o wsparcie oraz o zachowanie resztek godności podkreślając, że The Brotherhood to dosłownie dwóch gości siedzących w jednym pokoju i starających się konkurować z wielkimi projektami oraz budżetami. Twórcy przygotowali nawet specjalną stronę amnestii dla piratów, gdzie można wesprzeć studio dolarem lub, w zależności od możliwości, większą kwotą. Producenci obiecali przy tym, że nie będą próbowali z nikim się kontaktować ani zadawać jakichkolwiek pytań – proszą jedynie o pomoc. Warto zaznaczyć, że Beautiful Desolation trafiło na rynek dzięki zbiórce na Kickstarterze, więc sprawa musi być wyjątkowo nieprzyjemna, jeśli twórcy nadal muszą prosić graczy o dodatkowe wsparcie. Fakt, że proszą o nie nawet użytkowników pozyskujących nielegalnie ich własną grę, jest jeszcze smutniejszy.

