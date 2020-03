News

LM ,

Nawet jeśli studio Rockstar Games włożyło masę pracy w Red Dead Redemption 2, by jak najwierniej odtworzyć klimat Dzikiego Zachodu, to wciąż brakuje w grze jednego z charakterystycznych elementów. Mowa oczywiście o pojedynkach rewolwerowych w samo południe, które doskonale znamy z filmowych westernów. Słońce wysoko na niebie, dwóch śmiałków naprzeciwko siebie i opuszki palców zawieszone nad bronią w oczekiwaniu na sygnał. O ile w Red Dead Redemption koncepcja pojedynków się pojawiła, to niestety w najnowszej produkcji jej nie uświadczymy, a szkoda. Ta zdaje się idealnie komponować z możliwością zabawy w trybie sieciowym Red Dead Online.



Gracze postanowili poradzić sobie bez pomocy deweloperów i w ostatnim czasie fani modułu sieciowego Red Dead często spotykają śmiałków, którzy wyzywają ich na pojedynek. Ten odbywa się z udziałem sekundanta, który daje sygnał do rozpoczęcia. Oczywiście wygrywa ten, który nie padnie trupem. Jedną z takich przygód podzielił się na forum reddit użytkownik znany jako Crimson_Carp, aczkolwiek już na pierwszy rzut oka widać, że nie grał fair, gdyż skorzystał trybu Dead Eye.



Pozostaje mieć nadzieję, że Rockstar Games dostrzeże zapotrzebowanie na tego typu zmagania i wpisze je jakoś w mechaniki rozgrywki Red Dead Online. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=eaW0tYpxyp0

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl