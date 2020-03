Halo: Combat Evolved w wersji Anniversary zadebiutowało na PC

News

Maria Wawrzyniak ,

Halo: Combat Evolved Anniversary Edition zadebiutowało dzisiaj na komputerach osobistych i jest dostępne w ramach usługi Xbox Game Pass, w sklepie Microsoft Store oraz na platformie Steam. Stało się to około trzy miesiące po premierze Halo: Reach. Tytuł możemy nabyć w ramach zestawu Halo: The Master Chief Collection lub jako osobną produkcję za 35,66 złotych. Twórcy zapewnili możliwość grania w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, wsparcie myszki i klawiatury, obsługę ultraszerokich monitorów oraz parę innych nowinek, które siłą rzeczy nie były dostępne we wcześniejszych wersjach gry. Przy okazji opublikowano również specjalny zwiastun prezentujący pecetową wersję Halo: Combat Evolved Anniversary Edition, który znajdziecie oczywiście poniżej.

https://youtu.be/dAsX01K75ys

Przypomnijmy, że Halo: Combat Evolved Anniversary to druga produkcja z zestawu Halo: The Master Chief Collection. Pierwsza, czyli wspomniane już Halo: Reach, zebrała bardzo pozytywne opinie. Combat Evolved Anniversary będzie również dostępne do kupienia osobno za 10 dolarów. Kolejne gry z kolekcji to Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST oraz Halo 4.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis