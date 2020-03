Tech

LM ,

Nie da się ukryć, że rozwój sztucznej inteligencji jest jednym z najważniejszych technologicznych tematów XXI wieku. Niezbadane dotąd możliwości mogą wynieść naszą cywilizację na zupełnie nowy poziom, ale mogą też całkowicie zaprzepaścić jej dokonania. Okazuje się, że do listy osób zaniepokojonych dynamicznym rozwojem, a przede wszystkim wykorzystaniem SI dołączyła głowa Kościoła Katolickiego, Papież Franciszek. Ten w specjalnym liście poparł wspólną inicjatywę Microsoftu i IBM, której celem jest wypracowanie swoistej etyki dla korzystania z możliwości sztucznej inteligencji.

Mowa tu m.in. o technologii rozpoznawania twarzy, która już dziś wykorzystywana jest do rozpoznawania przestępców czy weryfikowania kandydatów na konkretne stanowiska. Papież wyraził zaniepokojenie faktem, że rynkowi giganci coraz śmielej zbierają o wszystkich mieszkańcach globu masę informacji, które potem wykorzystywane są w celach politycznych i marketingowych. Zwrócił uwagę, że takie działania przesuwają władzę w ręce właścicieli wielkich korporacji, co jest oczywistym zagrożeniem w społeczeństwach demokratycznych. Jednocześnie przyznał, że często wszystkie dane agregowane są bez wiedzy użytkowników, co jest oczywistym pogwałceniem ich praw.



Sama inicjatywa ma na celu wypracowanie tzw. etyki algorytmicznej, która pozwoli firmom działać, ale ograniczy zbierane przez nie dane do takich, które faktycznie mogą służyć rozwojowi, a nie kreowaniu nowych form nacisku. Jednocześnie firmy są zdecydowane poświęcić środki na badania nad sztuczną inteligencją, której działanie mogłoby pomóc w szybszym wykrywaniu chorób, jak np. guzów mózgu. Na razie nie wiadomo, czy inne firmy przyłączą się do inicjatywy.

Temat nie bezpośrednio związany z grami, gdyż tam SI powstaje głównie po to, by dostarczyć nam silnych wrażeń, ale bardzo obecny na poletku technologicznym i stopniowo dotykający samych użytkowników. SI to bez wątpienia przyszłość. Pytanie tylko, czy świetlana, czy dystopijna? Dajcie znać, co o tym sądzicie.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl