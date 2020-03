News

LM ,

Nawet jeśli na potrzeby prowincji Skyrim Bethesda przygotowała mnóstwo rozmaitych lokacji, to nie da się ukryć, że jedną z najważniejszych z nich jest Biała Grań. Pierwsze duże miasto na ścieżce fabularnej przyszłego Dovahkiina często staje się naszą bazą wypadową dla kolejnych przygód, a domek w mieście miejscem, do którego wracamy, by zostawić łupy i przegrupować siły przed kolejną przygodą. Wspomniane już Whiterun spodobało się modderowi znanemu jako clevercharff, który postanowił uświetnić miasto jeszcze bardziej, przygotowując dla niego paczkę wysokiej jakości tekstur.



W modyfikacji Photorealistic Whiterun znajdziemy poprawione tekstury dla każdego pojedynczego elementu składającego się na tytułowe miasto. Fan postarał się o jak najwyższą jakoś otoczenia i chociaż całość zmieniła nieco swój oryginalny charakter, to efekty jego pracy robią duże wrażenie. Paczka tekstur waży około 1,5 GB i jeśli planujecie obok niej skorzystać z innych modów, to warto zainstalować ją na samym końcu. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię screenów, a jeśli projekt się Wam spodobał, to koniecznie zajrzyjcie też pod adres moda, który gruntownie odświeża góry w Skyrim.



Mod dostępny jest wyłącznie dla pecetowego wydania gry Skyrim Special Edition z 2016 roku.

gallery:13684

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl