Pewien gracz postanowił zorganizować własne Nintendo Direct, tyle że w grze Super Mario Maker 2

Maria Wawrzyniak

Wszyscy doskonale wiemy, że Super Mario Maker 2 to przede wszystkim nieskończony ocean najróżniejszych, najciekawszych, najdziwniejszych i od czasu do czasu naprawdę śmiesznych pomysłów. Edytor poziomów jest w tym przypadku niezwykle potężnym narzędziem, które pozwala stworzyć absolutnie wszystko. A dzisiaj mamy dla Was przypadek gracza, który postanowił właśnie za pomocą tego narzędzia zorganizować Nintendo Direct.

Użytkownik o nazwie ReallyJosh najwidoczniej uznał, że ma już dość antropomorficznych zwierzątek i projektowania pokoi rodem z IKEA (czyli, no wiecie, Animal Crossing: New Horizons) i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. W tym celu stworzył poziom w Super Mario Maker 2 będący prezentacją nowości – gier niezależnych, (nie)oficjalnej daty premiery Breath of the Wild 2 (nie, to nie jest obecny rok) oraz, oczywiście, jeszcze jednej rzeczy (one more thing). A czym jest ta jeszcze jedna rzecz? Zbrodnią byłoby to zdradzić – musicie zobaczyć sami.

https://youtu.be/AIAuGQedhw8

