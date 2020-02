Nowy Silent Hill rzeczywiście nadchodzi? Kojima Productions przygotowuje dla graczy coś nowego

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj na oficjalnym profilu studia Kojima Productions na Twitterze pojawił się wpis, w którym jeden z jego pracowników (szef działu komunikacji, Aki Saito) przeprosił za ciszę i przyznał, że ostatnimi czasy jest bardzo zajęty, jednak już niedługo będzie mógł powiedzieć nieco więcej na temat tego, czym się zajmował. Skąd więc nawiązania do Silent Hill? Po pierwsze, mamy: sorry to be silent everyone! (przepraszam wszystkich, że byłem cicho) i użycie słowa silent. Po drugie, na ołówku, który Saito trzyma w dłoni na zdjęciu dołączonym do wpisu, jest napis PYRAMID, który nawiązuje do potwora Piramidogłowego (Pyramid Head) z SIlent Hill. Po trzecie, jak zauważyli niektórzy internauci, w notatniku leżącym przed twórcą zostało zapisane wielkimi literami wyrażenie NEXT WEEK!, więc o nowym tytule usłyszymy w przyszłym tygodniu W przyszłym tygodniu będziemy również obchodzić kolejną rocznicę oryginalnego wydania SIlent Hill w Japonii.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1233325732207579136?s=20

Gdy jeszcze przypomnimy sobie, że Hideo Kojima wielokrotnie przyznawał, iż jego studio ma aktualnie w zanadrzu kilka nowych projektów, z których jeden jest dużą produkcją, a przy tym wszystkim wyjawił w październiku ubiegłego roku, że rzeczywiście chciałby powrócić do gatunku horroru… Może. Być może. Pamiętajcie jednak, by za bardzo się nie nastawiać, bowiem nowa gra z cyklu Silent Hill miała już powstawać tysiące razy.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis