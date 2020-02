Każdy może być DJ-em w nowej grze muzycznej od twórców Rock Band

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Harmonix, znani przede wszystkim z cyklu Rock Band oraz z pierwszych odsłon serii Guitar Hero, zapowiedzieli niedawno wraz z firmą NCSoft swój najnowszy projekt, FUSER. Jest to gra muzyczna, która ma zadebiutować jesienią bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. FUSER pozwoli wcielić się w rolę DJ-a – gracze, dzięki specjalnej technologii opracowanej przez twórców, będą mogli między innymi miksować najróżniejsze utwory muzyczne (tych już w premierowej wersji produkcji ma być ponad sto) czy dodawać do ścieżek różne efekty. Wszystko następnie zostanie ocenione poprzez przyznanie nam odpowiedniej ilości punktów – oczywiście, im więcej, tym lepiej. Jeżeli natomiast dane dzieło uznamy za szczególnie udane, będzie można podzielić się nim ze społecznością. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun gry.

https://youtu.be/EEp9Lfj6UsY

Jak głosi oficjalna strona produkcji, w FUSER będziemy mogli eksperymentować z wieloma hitami, w tym chociażby bad guy (Billie Eilish), In Da Club (50 Cent), Thunder (Imagine Dragons), Better Now (Post Malone) czy Born This Way (Lady Gaga). Twórcy oddadzą nam do dyspozycji trzy tryby zabawy: kariera, freestyle oraz multiplayer. Pierwszy pozwoli na przeprowadzenie wirtualnego awatara przez poszczególne szczeble muzycznej kariery, drugi pozwoli na nieograniczone eksperymenty, a w ramach trzeciego będziemy mogli rywalizować na punkty z innymi graczami.

