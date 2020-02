News

LM ,

Dobre wieści dla fanów utrzymanych w konwencji horroru przygodówek, które regularnie serwuje nam studio Supermassive Games. Wydawca najnowszej serii ekipy, Bandai Namco, opublikował w sieci oficjalną zapowiedź drugiej odsłony antologii The Dark Pictures, która pojawi się na rynku jako Little Hope. Nie wskazano jeszcze konkretnej daty premiery, ale tę wyznaczono na lato tego roku, gra zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.



Zanim przejdziemy do szczegółów, warto przytoczyć tu najnowszą wypowiedź prezesa Supermassive, Pete’a Samuelsa. Ten oznajmił, że ekipa wysłuchała uwag graczy i przychyliła się do ich próśb. Tym samym możemy oczekiwać, że zmierzające na rynek Little Hope będzie znacznie mroczniejsze, brutalne i bardziej przerażające niż wydane w minionym roku Man of Medan.



Akcja gry przeniesie nas do tytułowego miasteczka Little Hope, w którym grupa czterech uczniów utknęła wraz z nauczycielem. Oczywistym celem jest ucieczka z przerażającego miejsca, ale by tego dokonać, bohaterowie będą musieli poznać koszmary kryjące się we mgle i stawić im czoła. Kto wyjdzie cało z opresji? O tym zadecydujemy sami.



The Dark Pictures: Man of Medan ukazało się w sierpniu minionego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł został znacznie chłodniej przyjęty, niż wydane wcześniej Until Dawn, ale jeśli wierzyć zapowiedziom twórców, w Little Hope powracają na dobrą drogę.

https://www.youtube.com/watch?v=MOtm9KJNqlI

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl