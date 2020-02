Grand Theft Auto Online otrzymało nową aktualizację Open Wheel Racing

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na oficjalnej stronie studia Rockstar Games, do gry Grand Theft Auto Online trafiła nowa aktualizacja pod tytułem Open Wheel Racing, w ramach której gracze mogą zasiąść za kierownicą ekskluzywnych samochodów wyścigowych (wyglądających niczym bolidy z Formuły 1). To oczywiście nie wszystko, bowiem od teraz zainteresowani mają również możliwość wzięcia udziału w San Andreas Prix i powalczyć o najróżniejsze nagrody. Ponadto aktualizacja wprowadziła do tytułu łącznie siedem unikalnych tras: Height of Society, In Due Course, Lap it Up, Brace for Impact, More Haste More Speed, Urban Renewal, New Wave. Do tego doszły dwa nowe samochody wyścigowe: PR4 oraz R88. Oba możemy swobodnie personalizować, zmieniając chociażby poszczególne elementy. Więcej szczegółów na temat aktualizacji oraz wspomnianych tras i samochodów znajdziecie oczywiście w oficjalnym wpisie.

https://youtu.be/NgO8TVaC24o

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto V zadebiutowało 17 września 2013 roku na konsolach Xbox 360 oraz PlayStation 3. Ponad rok później, bo 18 listopada 2014 pojawiło się na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4. Od 14 kwietnia 2015 roku w grę mogą grać również pecetowcy. Grand Theft Auto Online jest dodatkiem bezpłatnym.