Redakcja magazynu Forbes opublikowała najnowsze zestawienie 100 najbogatszych Polaków. Tym samym dowiedzieliśmy się, że w naszym kraju jest już 56 miliarderów, a 14 z nich dołączyło do tego zacnego grona w ciągu ostatniego roku. Ostatecznie w setce najbogatszych Polaków pojawiło się 16 debiutantów, a redakcja Forbesa twierdzi, że najprostsza droga, by znaleźć się na liście, to wejście na rynek produkcji gier wideo.



Co równie ważne, doskonale znani Wam Marcin Iwiński (współzałożyciel CD Projektu) z 3,4 mld PLN i Paweł Marchewka (właściciel Techlandu) z 3 mld PLN znaleźli się w pierwszej dziesiątce najbogatszych Polaków. Nieco poza Top 10 jest drugi z założycieli CD Projektu, Michał Kiciński, którego majątek opiewa na 2,9 miliarda złotych. Oczywiście na takie wyniki CDP z pewnością ma wpływ rekordowa wycena akcji grupy CD Projekt, które w okolicach premiery Wiedźmina 3 wyceniano na około 20 PLN, a niedawno osiągnęły wartość 329 PLN.



Cóż, pozostaje nam jedynie pogratulować wyników ciężkiej długoletniej pracy nad rozwojem firm. To jak, kto z Was planuje pojawić się na liście?

