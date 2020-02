Those Who Remain zacznie nas straszyć w połowie maja

News

Wired Productions i Camel 101 ogłosiły termin wydania psychologicznego thrillera Those Who Remain. Zapowiedzi towarzyszą nowy trailer i screeny.

15 maja dojdzie do premiery Those Who Remain, thrillera autorstwa studia Camel 101. Gra będzie dostępna na pecetach, Xboksie One i PlayStation 4. Na lato tego roku planowane jest ponadto wypuszczenie wersji na Nintendo Switch. Tytuł przypomniał o sobie po dłuższej przerwie – ostatnio pisaliśmy o nim przy okazji trailera wypuszczonego… ponad rok temu.

Akcja gry toczy się w spokojnym miasteczku Dormont, do którego zakrada się mrok. Edward musi pozostać przy zdrowych zmysłach i za wszelką cenę pozostawać w zasięgu światła. Those Who Remain to nie tylko psychologiczny thriller, to także batalia z własną moralnością, którą musi stoczyć główny bohater.

