News

LM ,

Jeśli należycie do grona fanów produkcji oferujących asymetryczny moduł sieciowy, to z pewnością z zainteresowaniem przyglądacie się zmierzającej na PC i konsole grze Predator: Hunting Grounds. Okazuje się, że swoich sił w roli futurystycznego oprawcy będziemy mogli spróbować jeszcze przed wyznaczonym na kwiecień debiutem. Sony oficjalnie zapowiedziało próbny weekend z grą na PlayStation 4 i komputerach osobistych za pośrednictwem Epic Games Store. Akcja odbędzie się w dniach 27-29 marca i co ważne, miłośnicy konsol będą musieli posiadać aktywną subskrypcję PlayStation Plus. Rzućcie okiem na nowy zwiastun tytułu.



Predator: Hunting Grounds bazuje na licencji serii filmów zapoczątkowanych w 1987 roku. Za przygotowanie gry odpowiada znane z podobnego projektu — Friday the 13th: The Game — studio Illfonic Games. Podczas zabawy jeden z uczestników sesji wcieli się w Predatora, by zapolować na komandosów. Żołnierze będą musieli ze sobą współpracować, by dać odpór kosmicie, a twórcy dla obu stron starcia przygotowali szereg elementów wyposażenia, uzbrojenia i oczywiście specjalne zdolności dla wojowników rasy Yautja.



Predator: Hunting Grounds zadebiutuje 24 kwietnia na PC i konsolach PlayStation 4. Gra będzie dostępna na PC ekskluzywnie dla sklepu Epic Games.

https://www.youtube.com/watch?v=058flT5gdOI&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl