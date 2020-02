Polacy z Archon Studio przenoszą na planszę legendarnego Wolfensteina!

News

To będzie kolejna wielka kampania planszówkowa na Kickstarterze. Wydanie Wolfensteina, o ile zostanie sfinansowane, będzie naprawdę bogate.

Pilskie Archon Studio pracuje nad Wolfenstein: The Board Game, grą planszową stanowiącą adaptację legendarnej marki znanej z pecetów i konsol. Już po pierwszych wizualizacjach można ocenić, że twórcy planują wyjątkowo bogate wydanie: dziesiątki planszetek, starannie wykonane figurki wiernie odzwierciedlające postacie znane z wirtualnego świata – z BJ-em Blazkowiczem na czele i przeróżne karty.

Cel jest prosty – eliminacja głowy reżimu, samego Fuhrera, używając do tego wszelkich koniecznych środków. Razem ze swoimi sprzymierzeńcami B.J. Blazkowicz będzie ponownie infiltrował monumentalny Zamek, zabijając każdego nazistę, który stanie na jego drodze.

Akcja toczy się podczas wydarzeń ukazanych w Wolfenstein: The New Order. Wolfenstein: The Board Game będzie grą kooperacyjną oferującą kampanię, 10 misji, zadania poboczne, sześciu bohaterów z unikatowymi zdolnościami, ponad 50 figurek, 12 broni – każda z trzema modułami, 9 rodzajów przeciwników i oczywiście bossów ( w tym Mecha-Hitlera).

- Rozgrywkę zaczynamy od prostej infiltracji w rundzie pierwszej – tłumaczy menedżer projektu, Michał Hartliński. – Każda misja polega na tym, by przemieszczać się coraz bardziej wgłąb zamku, odkrywać więcej informacji o szalonych naukowcach działających w jego obrębie, przeprowadzać ich eksperymenty, a w końcu zdobyć wiedzę na temat potencjalnej kryjówki Fuhrera – dodaje.

Zabijanie przeciwników będzie skutkowało zdobywaniem punktów chwały, które można przeznaczyć na rozwój postaci, jak również znajdywaniem łupów. Każda misja jest ograniczona czasowo, ale zbyt szybkie poruszanie się może spowodować uruchomienie alarmu przez nazistów.

Hartliński nawiązuje też do podwójnie polskiego akcentu towarzyszącego tworzeniu Wolfenstein: The Board Game właśnie w naszym kraju. – B.J. Blazkowicz to facet z Polski walczący z nazistami. Pierwsza firma, która kiedykolwiek zrobi grę planszową na podstawie Wolfensteina również jest z Polski. W biurze mówimy o chichocie historii.

Archon Studios planuje zgromadzić fundusze na realizację Wolfenstein: The Board Game za pośrednictwem Kickstartera. Kampania powinna ruszyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Na razie warto odwiedzić oficjalną stronę gry, gdzie można zdobyć na jej temat podstawowe informacje, ale przede wszystkim nacieszyć oko pięknymi wizualizacjami.

