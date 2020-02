InnerSpace od dziś za darmo w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 17:00 możecie pobrać nową produkcję w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnym darmowy tytułem jest InnerSpace – gra będą dostępne do 5 marca, również do godziny 17:00. Jeżeli więc dodacie ją do swojej biblioteki do tego czasu, zostanie w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać gry GoNNER oraz Offworld Trading Company.

InnerSpace to debiutancki projekt studia PolyKnigh Games, który zadebiutował 16 stycznia 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Mamy do czynienia z dość nietypową grą przygodową nastawioną przede wszystkim na eksplorację. Jak głosi opis produkcji w sklepie: nie spiesz się, wzbij się w przestworza i zanurkuj w oceanach, a tajemnice świata Inverse staną przed Tobą otworem. Całość została zaprezentowana w niezwykle przyjemnej dla oka oprawie graficznej.