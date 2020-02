News

Wygląda na to, że prace nad Overwatch 2 idą pełną parą, a Blizzard przed premierą kolejnej odsłony zamierza mocno przysiąść do ponownego projektowania nowych mechanik rozgrywki. W najnowszym materiale wideo na kanale marki Jeff Kaplan zapowiedział Potrójne natarcie, czyli pierwszy z eksperymentalnych trybów rozgrywki, które będą teraz regularnie trafiać do Overwatch. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to moduł z próbnym balansem pojawi się na PC, PlayStation 4 i Xboksie One już jutro.

Potrójne natarcie – pierwszy eksperyment w Overwatch

Potrójne natarcie zmieni bazowy system dobierania ról w Overwatch. Zamiast dotychczasowego podziału 2/2/2 gdzie kolejno mamy tanka, natarcie i wsparcie otrzymamy podział 1/3/2, gdzie zabawa będzie odbywać się tylko z jednym tankiem, a trzema bohaterami natarcia. Całość ma za zadanie przetestować skrócenie czasu oczekiwania w kolejkach i zupełnie nową równowagę dla bohaterów w takim scenariuszu. Wszystko to będzie dostępne wyłącznie z zakładki eksperymentów.



Cóż, wydaje się, że przynajmniej na jakiś czas Blizzard ma dosyć krytyki pod swoim adresem i niezbyt udanych decyzji projektantów. Zapowiedziany podczas ubiegłorocznego BlizzConu Overwatch 2 ma być gwarancją, że firma utrzyma się w segmencie MOBA, ale żeby nakłonić graczy do sięgnięcia po drugą odsłonę tego samego, Blizzard będzie musiał się bardziej postarać. Tym samym otrzymamy możliwość zabawy w eksperymentalnych trybach, a tych udanych możemy wypatrywać na oficjalnych serwerach. Oczywiście podczas zabawy z tymczasowymi trybami będziemy dalej rozwijać konta i zdobywać standardowe czy powiązane z wydarzeniami nagrody.



Overwatch zadebiutowało w maju 2016 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W październiku 2019 roku tytuł pojawił się również na Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=yYxc4DH4y1A

