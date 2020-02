News

Tym razem coś, czego nie uświadczymy zbyt często w planach wydawniczych branżowych gigantów. Firma Another Indie zapowiedziała emocjonalną przygodówkę studia Coffee Addict zatytułowaną Hazel Sky. Podczas zabawy przeniesiemy się na odległą wyspę Gideon, by jako młody inżynier, Shane, przejść szereg zwyczajowych prób. Te zmuszają młodzieńca do porzucenia swoich pragnień i skierowania w stronę obowiązków, a podczas każdej z nich będzie mógł poznać losy tych, którym nie udało się sprostać wyzwaniu.



Całość jawi się jako opowieść o konfrontacji marzeń z codziennymi obowiązkami, które ostatecznie muszą wziąć górę. Podczas zabawy wcielamy się w inżyniera, ale też pilota, więc najpierw wykonami szereg czynności, by wprawić latające maszyny w ruch, a potem polecimy. Naszym przewodnikiem w podróży będzie przyjaciel protagonisty, Erin, który będzie komunikował się z nami za pośrednictwem radia.



Hazel Sky zmierza na komputery osobiste i konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Premiera jeszcze w tym roku, ale na razie nie wskazano konkretnego terminu. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.



Fabularne przygodówki mają jeszcze szanse na rynku? A może nie odpalacie już nawet niczego, co nie oferuje systemu walki?

https://www.youtube.com/watch?v=N6rT6BVQIcA

