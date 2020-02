Gracze w Red Dead Redemption 2 wymiotują, by uniknąć obrażeń od upadku z dużej wysokości

News

Maria Wawrzyniak ,

Choć Red Dead Redemption 2 to gra ogółem bardzo realistyczna, tak od czasu do czasu znajdzie się jakiś dziwny, absurdalny błąd. Jak, na przykład, ten.

Pierwsza ciekawostka na dziś – w Red Dead Redemption 2 odkryto bardzo dziwny błąd, który pozwala uniknąć obrażeń od upadków z dużych wysokości. Wystarczy zwymiotować. A dokładniej, wykorzystać animację wymiotowania, którą możemy po prostu przywołać na życzenie w dowolnym momencie, spożywając jakąś trującą roślinę. Gracze nazwali tę metodę Vomit Roping, zważywszy na to, jak wygląda substancja zwracana przez naszego bohatera – przypomina coś w rodzaju liny. Wystarczy więc stanąć nad krawędzią, zjeść trującą roślinę i następnie po prostu zrobić krok do przodu. W dalszej kolejności biedny bohater zacznie wymiotować, a sama animacja wymiotowania sprawi, że nie otrzymamy żadnych obrażeń od upadku – dzięki temu możemy zeskoczyć nawet z największego wzgórza w grze i nie umrzeć. Oczywiście, prawdopodobnie po jakimś czasie twórcy zauważą tego nietypowego buga i go usuną. Co nie zmienia faktu, że odkrycie jest interesujące.

https://youtu.be/CYb94lAcJtY

Przypomnijmy na koniec, że Red Dead Redemption 2 zadebiutowało 26 października 2018 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W wersji na PC gra pojawiła się w sprzedaży 5 listopada 2019 roku na platformach Rockstar Games Launcher oraz Epic Games Store. W grudniu natomiast gra została udostępniona w sklepie Steam.