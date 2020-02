News

Dobre wieści dla fanów marki Half-Life. Crowbar Collective, czyli ekipa odpowiedzialna za komercyjny fanowski remake Half-Life, Black Mesa, ogłosiła oficjalną datę premiery tytułu na platformie Steam. Zgodnie z deklaracjami twórców chętni na kolejny epizod z kultową marką Valve powinni oznaczyć w kalendarzach 5 marca.



Twórcy przyznają, że entuzjazm fanów wobec projektu niejednokrotnie dodawał im skrzydeł, a nadchodząca wersja 1.0 będzie najlepszym, najbardziej dopracowanym i dającym masę frajdy wydaniem Black Mesa. Mod powstawał już w 2006 roku, co oznacza, że przez większość czasu ekipa odpowiedzialna za remake pracowała bez żadnego zewnętrznego budżetu, gdyż pierwsze pieniądze spłynęły dopiero po uruchomieniu Wczesnego Dostępu w 2015 roku. Cóż, pozostaje zachęcić fanów marki do sięgnięcia po Black mesa na Steam i wyrazić podziw wobec wielkiego dokonania modderów, którzy w swoim czasie uformowali własne studio, a teraz pojawią się także na PAX East.



Przy okazji warto przypomnieć, że na marzec zaplanowano nie jedną, a dwie premiery gier z marki Half-Life – obok omawianego Black Mesa do użytkowników technologii VR na PC trafi także Half-Life: Alyx. Tymczasem zainteresowani mogą bawić się z wszystkimi grami z serii za darmo na Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=TAIJich73NY

