THQ Nordic opublikowało na platformie Steam drugą stronę dedykowaną zapowiedzianej na ubiegłorocznych targach gamescom gry Comanche. Tym razem wydawca przygotował grunt pod mającą odbyć się lada chwila otwartą betę produkcji studia Nukklear. Ta rozpocznie się już 28 lutego, by potrwać do 2 marca, a podczas niej gracze będą mogli przetestować bojowe śmigłowce w formule 4v4.



Twórcy zamierzają zebrać dane techniczne i opinie graczy, które pomogą wprowadzić odpowiednie szlify przed zaplanowaną jeszcze na ten rok premierą. Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami tytuł ukaże się wyłącznie na PC i zaoferuje jedynie zabawę w module wieloosobowym, co dla fanów marki może być rozczarowaniem. Jeśli przymierzacie się do udziału, to rzućcie okiem na oficjalne wymagania sprzętowe załączone poniżej.



Comanche to symulator helikopterów bojowych, które wykorzystamy przeciwko oponentom. O samej grze nie wiemy zbyt wiele poza tym, że pierwotnie opracowany przez twórców model lotu był tak zaawansowany, że sami nie umieli latać.

Otwarta beta Comanche – minimalne i zalecane wymagania sprzętowe

MINIMALNE:

OS : Windows 10 64-bit (najnowsza wersja);

: Windows 10 64-bit (najnowsza wersja); CPU : Intel Core i5-670;

: Intel Core i5-670; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 650;

: NVIDIA GeForce GTX 650; HDD: 35 GB wolnego miejsca.

ZALECANE:

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i7 4770k;

: Intel Core i7 4770k; RAM : 16 GB;

: 16 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 970;

: NVIDIA GeForce GTX 970; HDD: 35 GB wolnego miejsca.

https://www.youtube.com/watch?v=pnK57k3Sb_4&feature=emb_title

