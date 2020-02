Polskie studio Flying Wild Hog, znane między innymi z Shadow Warrior 2, pracuje nad trzema nowymi grami

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj w serwisie Wccftech pojawił się obszerny wywiad z Michałem Szustakiem, prezesem polskiego studia Flying Wild Hog, znanego przede wszystkim z bardzo ciepło przyjętej serii Shadow Warrior. Rozmowa jest dość długa, dlatego postanowiliśmy wyróżnić najważniejszą informację, która pojawiła się pomiędzy wymianą zdań na temat ogólnie pojętej branży, technologii VR czy nowej generacji konsol – Szustak przyznał bowiem, że aktualnie studio tworzy trzy nowe tytuły, z których dwa zostaną oficjalnie zapowiedziane jeszcze w tym roku i mają być pełnoprawnymi produkcjami AAA. Twórca, zapytany o to, czy gry trafią na konsole nowej generacji, przyznał jednak, że na ten moment nie może o tym rozmawiać, aczkolwiek dodał za to, że nie wyklucza przeniesienia starszych gier na konsolę Nintendo Switch.

Pracujemy nad dwoma tytułami w Warszawie przy pewnym wsparciu dodatkowych zespołów – te ekipy pracują dodatkowo nad naszym trzecim projektem. (...) Jeśli chodzi o te dwie pierwsze gry, moim zdaniem w końcu dostarczymy pełnoprawne tytuły AAA. Trzecia produkcja jest nieco mniejsza, jednak nadal będzie wysokiej jakości grą akcji, która dostarczy mnóstwo frajdy.

Ostatnią grą od studia Flying Wild Hog, która pojawiła się na rynku, jest Shadow Warrior 2 – tytuł zadebiutował w 2016 roku. W marcu zeszłego roku natomiast studio zostało wykupione przez firmę Supernova Capital. Nie ma więc raczej żadnych wątpliwości co do tego, że dzieje się sporo i deweloperzy mają równie wiele do roboty. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a my ostatecznie doczekamy się świetnych polskich produkcji.

