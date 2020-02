Popkultura

Włodarze HBO uraczyli nas oficjalnym zwiastunem trzeciego sezonu zapoczątkowanego jeszcze w 2016 roku serialu Westworld. Okazuje się, że napięcia pomiędzy androidami a ludźmi osiągają nieznaną dotąd skalę i szybko prowadzą do walki o dominację w świecie rzeczywistym. Jednocześnie możemy liczyć na konfrontację pomiędzy Doloras a Maeve oraz – jak można wywnioskować z załączonego do wiadomości materiały – również prezentację kolejnego parku rozrywki. Ten wydaje się stylizowany na okres II wojny światowej, co sugeruje nie tylko paleta barw, ale też widoczne na zwiastunie swastyki. Będzie się działo? A jakże – premiera już 15 marca.



W obsadzie Westworld 3 ponownie zobaczymy obsadę znaną z wcześniejszych epizodów — Ed Harris, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman i Rodrigo Santoro. Jednak pojawi się też sporo nowych twarzy, ze szczególnym wskazaniem na dominującego w zwiastunie Aarona Paula. Obok niego do Westworld wybiorą się także Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Galagher Jr oraz Michael i Tommy Flanaganowie.

https://www.youtube.com/watch?v=pDJbFA32_QY

