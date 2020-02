News

Ekipa odpowiedzialna za ambitną modyfikację Beyond Skyrim pochwaliła się swoimi dokonaniami z ostatnich kilku miesięcy na najnowszym odcinku dziennika deweloperskiego. Tym razem w centrum uwagi jest Cesarska Prowincja Cyrodill. Na załączonym do wiadomości materiale możecie podziwiać malownicze krajobrazy, żyjące miasta, a także dopracowane wyposażenie wnętrz w m.in. Bravil i Leyawiin. Całość wygląda bardzo obiecująco, ale niestety do premiery modułu wciąż daleka droga.



Podczas gdy twórcy wytrwale pracują nad otworzeniem Cyrodiil na silniku Skyrima, to wciąż próbują uzupełnić braki w zespołach scenarzystów, którzy wypełnią nowe tereny ciekawymi zadaniami fabularnymi. Wszystko szłoby znacznie szybciej, gdyby modderzy skupili się jednocześnie wyłącznie na jednym module, ale pamiętajmy, że obok Cesarskiej Prowincji równoczeście powstają także Iliac Bay, Atmora, Morrowind, Roscrea oraz Elsweyr. Cóż, pozostaje nam jedynie uzbroić się w cierpliwość.



Jeśli zastanawiacie się, czego możecie spodziewać się po finalnej wersji moda, to koniecznie sprawdźcie namiastkę Cyrodill w wydanym jeszcze w 2017 roku modzie Beyond Skyrim: Bruma. Ten dostępny jest zarówno dla oryginalnego Skyrim, jak i wydanego w 2016 roku Special Edition.

https://www.youtube.com/watch?v=7rfGfELJdQA

