Włodarze HBO opublikowali oficjalny zwiastun najważniejszych premier, które już w marcu wzbogacą ofertę kanałów HBO o ofertę platformy streamingowej HBO GO. Wśród najważniejszych filmowych premier wypada wspomnieć o takich produkcjach jak Król Lew, Toy Story 4 czy Spider-Man: Daleko od domu. Tymczasem na fanów serii małego ekranu czeka 3. sezon serialu Westworld oraz debiutujące na platformie Zero zero zero o narkotykowym biznesie; i prezentujące alternatywną wersję historii Spisek przeciwko Ameryce. Pełna lista marcowych premier poniżej.

Marzec 2020 w HBO i HBO GO

Berek – 1 marca;

– 1 marca; Fosse/Verdon – 6 marca;

– 6 marca; Król Lew – 8 marca;

– 8 marca; Cudotwórcy: Wieki ciemne – 13 marca;

– 13 marca; Toy Story 4 – 15 marca;

– 15 marca; Westworld III – 16 marca;

– 16 marca; Spisek przeciwko Ameryce – 17 marca;

– 17 marca; Ali i Cavett: Opowieść z taśm – 19 marca;

– 19 marca; Spider-Man: Daleko od domu – 22 marca;

– 22 marca; Genialna przyjaciółka II – 24 marca;

– 24 marca; Diego Maradona – 26 marca;

– 26 marca; Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówka – 26 marca;

– 26 marca; Zero zero zero – 27 marca;

– 27 marca; LEGO. Przygoda 2 – 29 marca.

https://www.youtube.com/watch?v=GNAmKsFMzkI

