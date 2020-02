Start nowego sezonu drugiego rozdziału w Fortnite, Deadpool na zwiastunie i inne nowinki

News

Maria Wawrzyniak ,

Dziś miał miejsce start drugiego sezonu drugiego rozdziału w Fortnite. Z tego względu udostępniono nowy płatny karnet bojowy oraz sporo przedmiotów kosmetycznych – takich, jak skórki, emotikony czy przedmioty. Słynna mapa doczekała się także paru pomniejszych zmian, twórcy zdecydowali się jedynie na dodanie paru miejsc. W ramach promocji w sieci pojawiły się dwa oficjalne zwiastuny prezentujące nową zawartość, które znajdziecie poniżej. Sezon kończy się 30 kwietnia bieżącego roku. Karnet bojowy kosztuje 950 V-Dolców (osoby nieposiadające ich na swoim koncie muszą wówczas zdecydować się na zakup 1000 V-Dolców w cenie 40 złotych) – dzięki niemu odblokujemy agentów żądnych wyzwań, z których kilku poznaliśmy na wspomnianych materiałach promujących. Mamy kota-egzekutora Miauśniaka, Midasa złotą rączkę, elitarną specjalistkę Mayę oraz Tntinę, miłośniczkę wybuchów.

https://youtu.be/GRyNuqUSY4U

https://youtu.be/7JkZNuV2MGI

To oczywiście nie wszystko, bowiem w grze pojawi się również skórka Deadpoola, którego możemy ujrzeć na końcu filmiku przedstawiającego karnet bojowy. Prócz niego przygotowano około setkę nagród, w tym kilkanaście skórek, lotni, plecaków… No, wiecie, o co chodzi. Co do wspomnianych zmian na mapie, zwiedzimy na przykład jacht położony na wyspie rekina czy jaskinię z budynkiem przypominającym bazę wojskową.

