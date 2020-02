News

MotoGP 20 wyląduje na rynku z nowym trybem Historic Mode, asymetrycznym zużyciem opon czy opcją zarządzania paliwem. Do tego masa poprawek, a wszystko to jeszcze w kwietniu na PC, konsolach i Stadii.

Dobre wieści dla fanów jednośladów. Studio Milestone pokusiło się o oficjalną zapowiedź kolejnej, tegorocznej odsłony gier wyścigowych z serii MotoGP – 20. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta tytuł trafi na rynek z pakietem istotnych usprawnień, głównie dla mechaniki rozgrywki. Datę premiery MotoGP 20 wyznaczono na 23 kwietnia, a produkcja zmierza równocześnie na komputery osobiste; konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch; oraz katalogu usługi streamingowej Google Stadia. Co nowego w MotoGP?



Obok szeregu poprawek dla oprawy wizualnej, usprawnionej sztucznej inteligencji, realistycznego modelu prowadzenia motocykli i aktualizacji związanych z kolejnym sezonem możemy liczyć na kilka ciekawostek. Przy okazji zapowiedzi twórcy wymieniają zupełnie nowy Historic Mode, dzięki któremu powrócimy do kultowych motocyklistów i maszyn.

Milestone obiecuje także realistyczny tryb zarządzania paliwem, asymetryczny system zużywania opon czy obrażenia aerodynamiczne jednośladów. MotoGP 20 to także nowy tryb menedżera, masa dodatków dla personalizacji motorów oraz dodatkowe poprawki dla modułu sieciowego serii.

