Nowa (przybliżona) data premiery Desperados III i kolejny zwiastun

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy ze studia Mimimi Games, znani przede wszystkim z Shadow Tactics: Blades of the Shogun, poinformowali za pośrednictwem wydawcy THQ Nordic o zmianie terminu premiery swojej najnowszej produkcji, Desperados III. Kilka miesięcy temu tytuł zaliczył opóźnienie, a teraz dowiedzieliśmy się, że zadebiutuje latem bieżącego roku – niestety, nie podano dokładnej daty debiutu. W ramach pokuty opublikowano jednak świeży zwiastun przedstawiający Doca McCoya, który możecie obejrzeć poniżej. Bohatera kojarzy prawdopodobnie każdy fan cyklu. McCoy pojawił się w pierwszej części z 2001 roku, gdzie poznaliśmy go jako alchemika należącego do gangu dowodzonego przez Johna Coopera – ten także pojawi się w trójce. Przypomnijmy na koniec, że Desperados III zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

https://youtu.be/hSqFaeXJiVk

